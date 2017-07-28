Gemerek'te doğalgaz çalışmaları başladı

SİVAS (AA) – Gemerek ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

Çalışmalara, Gemerek Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen açılış programıyla start verildi.

Gemerek Kaymakam Vekili Akif Pektaş, programda yaptığı konuşmada, Gemerek için önemli bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, yatırımda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, Gemerek için verilen sözlerin yerine getirilmesinin mutluluğunun yaşadığını dile getirerek “Bu yapılan hizmetlerin ülkemize, milletimize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Yapılan duaların ardından kurban kesildi ve doğalgaz için ilk kaynak Kaymakam Pektaş ve Belediye Başkanı Demir tarafından yapıldı.

Programa, Gemerek Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.