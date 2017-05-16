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Gemerek'te otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:55

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Gemerek ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 öğretmen yaralandı.

Safiye Koçak (25) yönetimindeki 38 GN 582 plakalı otomobil, Dendil köyü mevkisinde, tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Koçak ile otomobilde bulunan Tuba Eslemez (24) ve Nuran Ayaz (29) yaralandı.

Gemerek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralanan üç kişinin Sızır Beldesindeki bir okulda öğretmen oldukları öğrenildi.

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