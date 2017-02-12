Gemerek'te siyasilerden kan bağışına destek

SİVAS (AA) – Gemerek ilçesindeki bazı siyasi partilerin yöneticileri, ilçede Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenecek kan bağışı kampanyasına katkı sunma kararı aldı.

Partilerin ilçe başkanlarıyla düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Hacı Yalçın, Kızılay tarafından 2 gün boyunca düzenlenecek kan bağışı kampanyasına ilçede temsilciliği bulunan tüm siyasi partilerin destek vereceğini söyledi.

Kampanyaya tüm partilileri destek olmaya davet eden Yalçın, şunları kaydetti:

“İlçedeki siyasi parti başkanları ile aldığımız ortak karar neticesinde 13 Şubat Pazartesi Gemerek Merkez Cami önünde, 14 Şubat Salı ise Yeniçubuk Merkez Cami önünde partilerimiz ve teşkilatlarımız kan bağışına destek olacak. ‘Vatan sana canım da kanım da feda olsun’ sloganıyla yola çıkacağız. İlçemizde daha önce de 3 siyasi partinin vatan söz konusu olduğunda ortak hareket edebildiğini tüm Türkiye görmüştür. CHP İlçe Başkanımız Ömür Soytürk’e, MHP İlçe Başkanımız Erdal Genç’e, Ülkü Ocakları ve AK Parti gençlik kolları başkanlarına ve tüm Gemerek halkına katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum.”

CHP İlçe Başkanı Ömür Soytürk ise bu tür durumlarda siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, “Konu memleket meselesi olunca siyaset her zaman ikinci planda kalmıştır. Bu ilçe için yapılacak her güzel çalışmada siyasi kimliğimi bir kenara bırakarak canla başla çalışmaya hazırım.” dedi.

MHP İlçe Başkanı Erdal Genç de güzel bir tablo oluşacağını dile getirerek, “Bu güzel tabloyu hep beraber önümüzdeki günlerde de göstermeyi arzu ediyoruz. Her şey Gemerek için.” diye konuştu.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, toplantıya telefonla bağlanarak yaşanan birlikteliğinin önemine vurgu yaptı.

Akyıldız, “Böyle güzel insanların hep bir arada olduğunu duymak beni çok mutlu etti. Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Yakın zamanda Gemerek’e bir ziyaret gerçekleştireceğim. Geldiğimde de bu birlik ve beraberliği görmeyi arzu ediyorum.” açıklamasında bulundu.