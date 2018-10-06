Gemerek'te sosyal konut çalışmaları

SİVAS (AA) – Gemerek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfının ilçede başlattığı ihtiyaç sahipleri için sosyal konut edindirme çalışmaları sürüyor.

Gemerek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından daha önce ilçeye 20 sosyal konut yapılıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmişti.

Kaymakamlık bu kez de ihtiyaç sahibi 3 aileye daha konut yapımı için çalışmalara başladı.

Kaymakam Kübra Karaalioğlu da, "Sosyal konutlar bölgesine 3 konut yapımına başlanmıştır. Tüm Gemerek halkımıza hayırlı olsun." dedi.