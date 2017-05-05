Gemerek'ten kısa kısa

SİVAS (AA) – Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Sivas genelinde çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Sivas’ta düzenlenen çeşitli yarışmalardan dereceyle dönen öğrenciler, Gemerek Anadolu Lisesi Müdürü Aytekin Uslu, Yurter Özcan Ortaokulu Müdürü Murat Çoban ve Yeniçubuk Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Ceylan ile Kaymakam Cuma Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Kılınç, ziyarette, sporda, sanatta ve bilgide gösterilen bu başarıların eğitimde bütünlük oluşturduğunu belirterek, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

– Belediye Başkanı Demir, muhtarlarla buluştu

Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyede düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarının, mahallelerin ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Demir, “İlçemiz mahalle muhtarlarıyla arsa asgari birim değerlerinin belirlenmesi amacıyla toplantı yaptık. Toplantıda 2017 yılı arsa rayiç bedelleri belirlendi. Katılımlarından dolayı mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

2017 yılı arsa birim fiyatlarının resmi internet sitesinden yazılı olarak açıklanacağı belirtildi.