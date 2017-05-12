Gemerek'ten kısa kısa

SİVAS (AA) – Gemerek ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gemerek Kaymakamlığınca Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katılan Sivas Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, tüm şehit ve gazi annelerinin günlerini kutladı.

Törene katılan annelere gül veren Gül, törende duygulu anlar yaşayan bir şehit annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Gül, yemek programında şehit anneleri ile bir süre sohbet etti.

– Gemerek Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açtı

Gemerek Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Gemerek Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen sergide, kursiyerler yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Gemerek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Cemal Akbakla ise, sergiye katkı sağlayan kursiyerlere teşekkür etti.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini izlenime sunduğunu söyleyen Akbakla, “Yıl boyunca kursiyerlerimizin hazırlamış oldukları ürünlerin sergisini gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Serginin açılış törenine, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Gül, daha sonra Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışına katıldı.