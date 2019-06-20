Gemi enkazlarını fotoğraf makinesiyle dinliyor
ANKARA (AA) – EDA ÖZDENER – İtalyan fotoğraf sanatçısı Stefano Benazzo, tüm ülkelerdeki ve tüm çağlardaki denizcilere vefa niteliği taşıyan "Bellek Görevi: Gemi Enkazları" fotoğraf sergisini başkentli sanatseverlerle buluşturdu.
Ankara Kalesi'ndeki Rahmi M. Koç Müzesi'nde açılan sergide, Benazzo'nun dünyanın farklı kıyılarında çektiği 50'den fazla gemi enkazı fotoğrafı yer alıyor.
Römorkörlerden çıkarma gemilerine, balıkçı teknelerinden yüzyıllar öncesinden kalma ticaret gemilerine kadar bazıları çürümüş, bazıları doğayla iç içe geçmiş enkazların yer aldığı fotoğraflar, geçmişin sesini geleceğe duyurmaya çalışıyor.
Ekmeğini denizden kazananların yanında asker ve tüccarların da aralarında bulunduğu birçok insanın umut, heyecan, özlem ve ölümlerine şahitlik etmiş gemilerin enkazlarını gün yüzüne çıkaran fotoğraflar, adeta onların seslerini fısıldıyor.
– "Hayatlarını denizde geçirmiş insanlara vefa"
Fotoğraf sanatçısı Stefano Benazzo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ülkelerdeki ve tüm çağlardaki denizcilere saygı ve vefanın bir ifadesi olarak bu sergiyi açtığını söyledi.
Dünya üzerindeki enkazların bir ansiklopedisini yapmayı ya da bir listesini oluşturmayı amaçlamadığını vurgulayan Benazzo, hayatını denizde geçirmiş insanların unutulmasını engellemek istediğini söyledi. Benazzo, "O dönemde yaşayanların şimdi konuşma şansı yok. Ben enkazlar aracılığıyla onları dinliyorum. Enkazlar gerçekten dinlemesini bilen biri olursa dile geliyor." dedi.
Fotoğraflarını İstanbul'daki Rahmi M. Koç Müzesi'nde de sergilediğini dile getiren Benazzo, eserlerini Ankaralı sanatseverlerle de buluşturmasına imkan sağlayan Rahmi Koç'a müteşekkir olduğunu söyledi.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'ye de desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunan Benazzo, "Rahmi Bey ve dostum Massimo başta olmak üzere sponsorlarıma farklı eserler sunan bir İtalyan sanatçının eserlerinin sergilenmesine aracı oldukları için şükran borçluyum." diye konuştu.
Sergi, 18 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
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