Genç badmintonculardan 16 madalya

ANKARA (AA) – Ankara'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 5 kategoride de şampiyon oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 4 ülkeden 200 sporcu mücadele etti.

Milliler, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 gün süren şampiyonada 5 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 16 madalya kazandı.

Madalya elde eden milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Tek erkekler:

1. Nurullah Saraç, 3. Hasan Berkay Günbaz, 3. Orçun Öztürk

Tek kadınlar:

1. Ayşegül Yemişen, 3. Ayça Özgür

Karışık çiftler:

1. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş, 3. Abdulsamet Özdemir-Cansu Erçetin, 3. Orçun Öztürk-Ayça Özgür

Çift erkekler:

1. Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç, 2. Anıl Ulaç Atan-Miraç Kantar, 3. Kerem Çınar-Kerem Ahmet Özder, 3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir

Çift kadınlar:

1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 2. Raziyenur Bakir-Seydanur Biçer, 3. Behiye Bodur-Fadime Metin, 3. Zeynep Devrilmez-Ece Kocanalbant