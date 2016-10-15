ESKİŞEHİR (AA) – Habitat, İsveç Başkonsolosluğu ve Ortak Gelecek için Diyalog Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Genç Dostu Kentler Endeksi Projesi’nin Eskişehir ayağını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi yürütecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 85 ilden adayın bulunduğu projede, ön araştırma aşamasının uygulanacağı 16 pilot il arasında da bulunan Eskişehir’de Tepebaşı Gençlik Meclisi ve Türk Kızılayı Eskişehir Gençlik Kolları proje çalışmalarını yürütecek.

Anket çalışmasını her gruptan gençler ile gerçekleştirecek ekip, şehrin gençlerinin isteklerini ve taleplerini araştıracak.

Daha sonra bu araştırmalar ışığında hem yerel yönetimlerle hem de kamu kurumlarıyla taleplerin yerine getirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek.