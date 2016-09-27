Genç flamingolar “büyük göçe” hazırlanıyor

KONYA (AA) – ABDULHAMİT YAŞAR – Türkiye’nin sınırları itibarıyla en büyük milli parklarından birine sahip Beyşehir Gölü’ne yaz döneminde gelen flamingoların kuluçkadan çıkan yavruları, kış gelmeden sıcak bölgelere yapacakları zorlu göç yolculuğuna hazırlanıyor.

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından göl sularının iyice çekilmesi, kıyılarda küçük gölcükler oluşturdu. Su kuşları için uygun koşullara sahip gölcükler, ağustos ayından beri flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Göç etmeye hazırlanan flamingoların bu yıl kuluçkadan çıkan yavruları, erişkinlerin nezaretinde besleniyor. Genellikle tuzlu ve sığ suları tercih eden flamingolar, “büyük göç” öncesi uçuş talimi yapıyor.

Genç flamingoları, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kıyılarında gören doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz döneminde Beyşehir Gölü kıyılarını mesken tutan bir grup flamingonun bölgeyi sevdiğini ve milli park alanında kalış süresini uzatarak üreme merkezi olarak da kullanmaya başladığını söyledi.

Flamingoların kuluçkadan çıkan yavrularını beslemesinin ilgi çeken, renkli görüntüler oluşturduğunu aktaran Şener, “Bu bölge, suların çekilmesi ile birlikte korunaklı bir alan haline geldi. Bölgenin hem balçık hem sığ hem de Tuz Gölü ve Gediz Deltası gibi flamingoların mesken tutabileceği alkali bir ortamdan oluşmasının kuşlar için bulunmaz bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Göl kıyılarını flamingolar ve büyütmeye başladıkları yavrularının mesken tutmasının, bölgenin kuş cenneti niteliğine de olumlu katkılar yaptığını belirten Şener, bu durumun özellikle kuş fotoğrafçılarının bölgeye akın etmesine yol açtığını ifade etti.

Şener, Beyşehir Gölü’ne gelen fotoğraf tutkunlarının kuşların her anını ölümsüzleştirmek için günün önemli bir bölümünü burada geçirdiklerine dikkati çekti.

– “Göç mevsimine yaklaşıyoruz”

Son yaptıkları çalışmalarda Beyşehir Gölü Milli Parkı’nı 153 kuş türünün barınma, üreme ve beslenme alanı olarak kullandığının belirlendiğini vurgulayan Şener, şunları kaydetti:

“Artık Beyşehir Gölü’nde birçok kuş türünü aynı anda görebiliyoruz. Görüldüğü gibi flamingolar, sakar meke, yabani güvercin ve diğer bazı türlerle aynı alanda yaşam sürüyor, besleniyor. Flamingoların son dönemde burayı mesken ve üreme merkezi olarak tercih etmesinin en büyük nedeninin, bu bölgenin korunaklı olması, insan yaşamına uzaklığı olduğunu düşünüyoruz. Sığ ve balçık sularda, özgürce beslenip, yavrularını büyütebiliyorlar. Artık göç mevsimine yaklaşıyoruz. Yavrular uzun göç yolculuğu öncesinde beslenip, kuvvetleniyorlar. Sanıyorum uçma aşamasına geldiklerinde diğer flamingolarla kış mevsimi gelmeden bölgemizden ayrılacaklar.”