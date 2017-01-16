Genç girişimciden “otomatik zincir”

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – ENGİN ÖZEKİNCİ – Konyalı genç girişimci Abdurrahman Duysak, karlı ve buzlu yollarda tır, kamyon, minibüs ve otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi tasarladı. Ürünün prototipini iki yıl önce tamamlayan girişimci, patentini aldığı sistemin seri üretimine başladı.

Duysak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında karlı ve buzlu yollarda meydana gelen trafik kazalarını engelleyecek bir ürün arayışına girdiğini söyledi.

Öğrencilik yıllarından itibaren teknik, mekanik ve teknolojik gelişmelere merak duyduğunu anlatan 28 yaşındaki Duysak, bir Avrupa ülkesinde büyük tonajlı araçların buzlu yollarda güvenle ilerlemesini sağlayan zincir sistemini gördüğünü ifade etti.

Duysak, bu sistemi daha pratik ve etkili hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, iki yıl önce ürünün prototipini imal ettiğini ve patentini alarak merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde seri üretime başladığını dile getirdi.

– “İhracatla ilgili hedefimiz de var”

Ürünün yurt dışı pazarlarına da girebileceğini anlatan Duysak, şöyle devam etti:

“Gayet sağlıklı çalışan bir ürün. İhracatının da çok hızlı olacağını düşünüyoruz. İnternet üzerinden mesajlar alıyoruz. Sürekli arayanlar oluyor. Sistemin nasıl çalıştığını merak ediyorlar. Şu ana kadar ciddi, olumlu tepkiler aldık. Sistemin bir araca montajı 4 bin liraya yapılabiliyor. İhracatla ilgili hedefimiz de var. Bunun için önceliğimiz Rusya’dır çünkü yılın yaklaşık 9 ayının kar yağışlı geçtiği bir ülke iyi bir pazar. İnsanlar böyle bir ürünün Türkiye’de üretildiğini bilmiyordu. Fiyatı da uygun olunca ilgi daha da arttı.”

Duysak, yılda bin adet otomatik zincir üretimi gerçekleştirebildiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bu sistemin en güzel özelliği, araçtan inmeden tek bir tuşla aktif hale gelebilmesi. Karlı, buzlu yollarda aracınız kaydığında tek bir tuşla kurtarabiliyorsunuz. Bu da hem can güvenliği hem de taşınan yükün daha iyi bir şekilde sevkıyatını sağlıyor. Aracın üzerinde sürekli montajlı halde bulunuyor. Sürücüler, havanın sıfırın altında 15-20 derece olduğunda bile araçtan inip zincir takma durumunda kalıyordu. Bu da zaman kaybı ve güvenlik açısından sıkıntı oluşturabiliyordu ama kış şartlarında bu cihazla araçtan inmeden daha rahat bir şekilde yolculuk yapılabiliyor.”