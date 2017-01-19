Genç iş adamlarından eğitime destek

SİVAS (AA) – Sivas’ta 8 genç iş adamının katılımıyla kurulan “Sivas Gelişim Derneği”, görme engelliler için 10 derslikli okul yaptıracak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olması planlanan 10 derslikli okul için Valilikte protokol töreni düzenlendi.

Sivas Valisi Davut Gül, burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde tekli eğitime geçilmesi için çalışmalar yapıldığını, Sivas’ın da bu noktada yoğun bir çaba içerisinde olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi bütçesinden tekli eğitime geçilmesi için birtakım harcamalar yapıldığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Eğitime her zaman hayırseverlerden destek bekliyoruz. Özelikle Milli Eğitim Bakanımızın Sivaslı olması nedeniyle, Sivas olarak tekli eğitime daha iyi hazırlanmalıyız. Bununla ilgili daha önce 32 derslikli okul, 5 tane de atölyeyle ilgili de protokol imzalamıştık. Protokolleri imzalarken de bunun devamının da geleceğini temenni etmiştik. Bugün imzaladığımız protokolün anlattıklarımızın ötesinde farklı iyi tarafları var. En önemlisi görme engellilerle ilgili bir okulun Sivas’ta açılacak olması. Sivas’ta böyle bir ihtiyaç var. Bunun sayısının üç olması, beş olması, on olması hiç önemli değil, bir tane vatandaşımız bile varsa bir tane kardeşimiz bile varsa bizim bu eğitimi bu çocuklara sunmamız gerekiyor. O açıdan okulun türü iyi seçilmiş.”

Genç iş adamlarının okulu yaptıracak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Gül, “Genç girişimci kardeşlerimizle bu işe gönül vermiş insanların bir araya gelmesi, bir çatı altında buluşmaları, bu katkıyı eğitim-öğretime sunmak istemeleri çok önemli. Bu davranış bizleri çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Gül, görme engelliler okulunun 2 yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Gül ve Sivas Gelişim Derneği Başkanı Taha Buğra Arslan, protokolü imzaladı. Protokol törenine, dernek üyesi genç iş adamları da katıldı.