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04 Ocak 2017 Çarşamba

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Genç İstihdamı Destekleme Projesi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:50

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SİVAS (AA) – Şarkışla Kaymakamı Akif Bektaş ile beraberindeki öğrenciler Sivas Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç İstihdamı Destekleme Projesi kapsamında Vali Gül’ü makamında ziyaret eden öğrenciler vali ile bir süre sohbet etti.

Vali Gül bu proje ile teorik ve pratik yönden tecrübe kazanan öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından istihdam edilmesinin amaçlandığını belirterek, “Mesleki beceri kazanan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha şanslı. Özellikle sanayi kuruluşlarında yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı var. Mesleki iyi bir eğitim sonrası kursiyerlerin işsizlik sorunuyla karşılaşmayacak.” dediği belirtildi.

Sivas Valisi Davut Gül ziyaret

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