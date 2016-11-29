Genç kadın Cinsel İstismar Yasası kurbanı oldu

Açık Fikirli’ın Kuyucak İlçesi Başaran Mahallesi’nde iki çocuk annesi 23 yaşındaki Fatma Aydınlatılmış, tarım ilacı içerek canına kıydı. Fatma Aydınlatılmış’ın cenazesi, Adli Tıp Morgu’ndan alınarak, dün ikindi namazının peşinde fazla sayıda hemşehrisinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fatma Aydın’ın 23 yaşında intihar ederek sonlanan hayatı çilelerle dolu. Babası Ali Aydın, hırsızlık ve soygun olaylarına karışmış, arandığı sıralarda da yol kontrolü yapan jandarmanın dur ihtarına uymayıp gaza basınca bir jandarma erinin ölümüne niçin olmuş, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Babası Nazilli Kapalı Hapishane’nde yatan Fatma Kültürlü, eşi Hür Okumuş’a 14 yaşındayken kaçtı. Fatma’nın annesi Gül Ayşe’nin şikâyeti üstüne hakkında kamu davası açılan Serbest Kültürlü nikah yapınca kayınvalidesi şikayetini geri aldı. Fatma ve Serbest Okumuş çiftinin evliliklerinden iki çocukları oldu oysa kamu davası Bağımsızlık Okumuş’ın peşini bırakmadı.Yasaya tarafından “reşit olmayan ufak yaştaki çocuğa cinsel istismar” suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Bağımsızlık Açık Fikirli cezaevine girerken, Fatma, çocuklarına bakmak için çiftliklerde çalıştı.

Genç yaşında çocuklarına ayrıca analık hem de babalık gerçekleştirmek zorunda kalan Fatma Okumuş’ın yaşadığı zorluklar Başaran Mahallesi’ndeki cümbür cemaat tarafından biliniyordu.AK Parti göre gündeme getirilen “yasa” bir uçtan bir uca eşinin cezaevinden çıkacağı günü dört gözle bekleyen Fatma Yılmaz’ın, yasanın tepkiler üstüne geri çekilmesi üzerine, artık “ümidinin kalmadığını” belirten yakınları, “Son günlerde psikolojisi çok bozuktu. ‘Artık dayanamıyorum’ diyordu. 15 gün önce de büyük kızına otomobil çarpınca iyice bunalıma girmişti” dediler.

AK Parti Aydınlatılmış İl Başkanı Ömer Özmen, hazırladıkları, ama tepkiler sebebiyle geri sürüklemek zorunda kaldıkları yasayı “Tecavüzcüler için yok Fatma’lar için” dışında tutmak istediklerini belirterek “Yasanın geri çekilmesinden hemen bir hafta sonradan, mağdur olan bu gencecik hanımın hayatına son vermiş olması sahiden fazla üzücü. Allah rahmet eylesin. Kendisine rahmet diliyoruz” dedi.

“Bize bu yasayı dışlamak istedik diye demediklerini bırakmadılar. ‘Tecavüzü savunuyor’ dediler” biçiminde konuşan AK Parti Aydınlatılmış İl Başkanı Özmen şunları söyledi: “Fakat yasa bu tür direk örnekler gözetilerek hazırlanmıştı, işte kasıt buydu. Fatma’lar ölmesin diyeydi. Fatma’nın suçu neydi? Şüphesiz tecavüzcüleri gözetmek gibi bir niyet yoktu. Bu türden olaylarla, mağdur insanlarla ilgili bir çalışma öngörülmüştü ve suiistimal edilmesin diye de süreyle sınırlı tutulmuştu. Önümüzdeki günlerde olur ya komisyonda tekrar tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının mutabakatıyla herkesin üstünde ayrıca hafıza olabileceği bir dizayn ola ki gündeme gelir.”