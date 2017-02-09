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Genç kızı döverek komalık etmişler

09 Şubat 2017 Perşembe, 17:25

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de darbedilerek ağır yaralanan bir genç kız sokakta baygın bulundu.

Mamure Mahallesi Kırım Caddesi’de yarı baygın ve darbedilmiş bir kadın gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi.

Vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan ve adının Bahar İ. (22) olduğu öğrenilen kadın, sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bahar İ’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bir kafede çalışan Bahar İ’nin, zorla fuhuş yaptırılmak için biri kadın 2 kişi tarafından bir eve kapatıldığı ve burada darbedildiği iddia edildi.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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