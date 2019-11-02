Genç mucitlerin tasarımları beğeni topladı

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA/SEFA ŞENGÜL – Genç mucitlerin, "Arduino" yazılımı kullanarak yaptıkları cep telefonuyla kontrol edilebilen araba, İstiklal Marşı okuyan robot, kapağı otomatik olarak açılan akıllı çöp kutusu, drone gibi tasarımları beğeni kazandı.

Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılan ortaokul ve lise öğrencileri geliştirdikleri birbirinden ilginç tasarımlarını sergiledi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen fuar, teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin yanı sıra yetenekli gençleri de ağırladı.

Türkiye'nin çeşitli okullarından Ankara'ya gelen öğrenciler "Arduino" yazılımı kullanarak tasarladıkları ürünleri tanıtma imkanı buldu.

Genç mucitlerden Enes Ünal'ın geliştirdiği İstiklal Marşı okuyan robot fuarın ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı.

Ünal, AA muhabirine, robotun İstiklal Marşı'nı okurken Türk bayrağını da dalgalandırdığını söyledi.

Elif Yürekli de tasarladığı akıllı çöp kutusunu tanıtma imkanı bulurken, çöp kutusunun kapağının, yerleştirilen sensör düzeneği sayesinde, otomatik olarak açıldığını aktardı.

Yunus Alkan ise 2 haftalık bir sürede üzerinde anakartı olan drone yaptıklarını ifade ederken, bir başka öğrenci Alp Taha Aslan, cep telefonuyla kontrol edilebilen araba tasarladıklarını ifade etti.

Başta savunma sanayisi olmak üzere eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerinde yararlanılmak üzere geliştirilen teknolojik ürünlerin yer aldığı fuar, yarın sona erecek.