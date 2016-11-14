Genç mühendisin kurtulması için 35 bin lira gerekiyor

Bursa’da oturan ve Bartın Üniversitesi’nden Çevre Mühendisi olarak mezun olan 22 yaşındaki Merve Akgün, bu kere benzer üniversitenin Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nü okumaya başladı. Bir zaman önce baş ağrısı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi’ne giden genç mühendis, yapılan tetkikler sonrası hayatını karartan haberi öğrendi. Doktorlar genç kıza beyninde büyük bir bitki örtüsü olduğunu ve en fazla iki hafta içerisinde ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Aldığı bu haberle az daha yıkılan genç kıza esas darbe yeniden doktorlardan geldi. Genç kıza, beynindeki tümörün büyük olması ve hastanedeki ameliyat malzemelerinin yetersizliği sebebiyle ameliyat için başka bir hastaneye gitmesi gerektiği söylendi.

HASTANE HASTANE GEZDİ

Hastane hastane gezen şanssız mühendis, bu kere soluğu İstanbul’daki özel bir hastanede aldı. Buradaki hekim da benzer tanıyı koyarak acil ameliyat olması gerektiğini, ameliyat sonrası ise fizik tedavi ve kemoterapi uygulanabileceğini söyledi.

AMELİYAT ÜCRETİ 35 BİN LİRA

Şanssız Merve, ameliyatın 35 bin liraya mal olacağını duyunca bir şok daha yaşadı. Fabrika işçisi baba Nejdet Akgün’ün maddesel durumu bu ameliyatı karşılamaya yetmiyor. Merve’nin arkadaşları, sosyal medya hesaplarından #BuAmeliyatYapılacak hashtag’iyle takviye kampanyası başlattı. Merve’nin ameliyatı için gerekli paranın toplanması için oluşturulan sayfalara ise alaka yoğun.

MERVE: “BÜYÜK ŞOK YAŞADIK”

Hayatının batmış dizgin devam ettiği dönemde böyle bir haber ile şok olduğunu anlatan Merve Akgün, “Diğer bir sebeple gittiğim hastanede beyin dalgalarımda tuhaflık olduğu için EGG ve MR çekimleri istendi ve sonuçlarda beynimde tümör olduğu teşhisi koyuldu. Anlamamıştım olayın ciddiyetini. Doktorum bana durumun fazla önemli olduğunu ve anında donanımlı bir hastaneye gitmemi söyledi. Apar topar Bursa’ya ailemin yanında döndüm. Bir fazla doktorla görüştüm ve hepsi, beynimdeki tümörün çok büyük olduğunu ve yaşamsal bölgenin de yüzde 20’sinin içinde olduğunu söyledi. Yani maksimum yüzde 80’lik bölümü alınabilir tümörün. Kalan kısımı için kemoterapi ve radyoterapi göreceğimi söylediler. Ayrıca ben ayrıca ailem keza çevrem büyük bir şoktaydı nasıl olur. Evet beynimde 6 santim iri bir tümör var ve şimdi ameliyat olmam gerekiyor” diye konuştu.

“ÂMÂ KALMA, DUYMAMA, FELÇ OLMA RİSKİM VAR”

Görüştüğü doktorların ameliyatın çok riskli olduğunu söylediğini anlatan genç mühendis, “Kör kalma, duymama, felç ve hatta masada kalma riskimin olduğunu söylediler. Görüştüğüm hastanelerde ameliyat için yeterli ekipman ve donanım yok. Bu eksiklik risk oranını daha da arttıracaktır dediler. Özel hastanelere de gittim. Yalnızca muayenesi 500 TL olan doktorların ameliyat için söyleyecekleri meblağlar belliydi. Bir mucize oldu ve İstanbul’da bir alanının en iyilerinden biri olan profesör ile irtibata geçtim. Normalde 80 bin liralık ameliyat içinde bulunduğum özel durumlardan ötürü 35 bin liraya indirildi” dedi.

“CANIMI YAKIYOR FAKAT AİLEM BU PARAYI BULAMAZ”

İstanbul’daki özel hastaneden istenen 35 bin liralık ameliyat masrafını ailesinin karşılamasının zor olduğunu da anlatan Merve, “Bu yalnızca hastane, ameliyathane ve ameliyata girecek ekibin ücreti. Allah bin kere razı olsun lakin canımı yakan konu bu 35 bin lira olan ücreti ailem karşılayamıyor. Babam en düşük ücretle sanayide teknik bir atölyede çalışıyor. Annem günü birlik işlere gidiyor. Ailemde okuyan bir erkek kardeşim daha var. Giresun’da okuyor. Ailem dedemlerle birlikte yaşıyor. Satabileceğimiz hiç bir şey yok üstümüze. Bu imkânlarla kredi de çekemiyoruz. Teminat gösterilecek bir şey yok. Pek bir koşul ama bu kolay anlatamam” diye konuştu.

“OKULUMUN DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİNDENİM AMA…”

Bartın Üniversitesinde Çevre Mühendisliğini bitirdiğini, çift anadal yaptığını ve ikinci üniversiteyi bitirmesi için 4 dersinin kaldığını da söyleyen Merve Akgün, “Sınavlarıma girecektim. Böyle bir şeyi öğrendim. Evet ben 4 yılda 2 mühendislikten mezun olacaktım. Okulun derece öğrencilerinden biriyim. Hiç şüphelenmedim bu hastalıktan. Her baş ağrımda her dalıp donduğumda fazla ders çalışıyorum yoğunluktan oluyor deyip geçtim. Ben defalarca dinç, hep işine düşkün bir kızdım. Şu Anda de öyle” dedi.

“DAHA 22 YAŞINDAYIM HAYALLERİM VAR”

“Hemen ameliyat olmam gerekiyor ve donanımlı bir hastanede ameliyat olmam gerekiyor. Bu noktada maddiyat karşıma duvar gibi çıktı. Devlet hastanelerinde bu kadar ciddi bir işlem için tatmin edici teçhizat değil. Ben bu parayı toparlayıp başarılı bir doktora canımı itimat etmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun sesimi duyanlar olsun” diye takviye isteyen genç mühendis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben o ameliyat masasında kalmak istemiyorum daha 22 yaşındayım. Daha almam gereken ikinci diplomam var ve 22 yaşıma dek sığdıramadığım gerçekleştirmek istediğim hayallerim var.”

Arkadaşları kadar Merve’nin ameliyat ücreti için açılan takviye hesapları ise şöyle:

Irtibat:

Merve Akgün

merve.akgn11@gmail.com

akkus.betul@hotmail.com

0545 543 44 07

Türkay Karabaş

turkaykarabas19@hotmail.com

0545 543 44 06

Takviye Hesabı:

Merve Akgün

Ziraat Bankası

Şube: Yalı / Bartın Şubesi

Hesap Numarası: 1631-62043073-5001

Iban Numarası: TR 0400 0100 1631 6204 3073 5001