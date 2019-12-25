Genç sağlıkçılardan hasta çocuklara moral ziyareti

KAYSERİ (AA) – Kayseri Şehir Hastanesinde staj yapan lise öğrencileri, çocuk hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Hastanenin stajyer sağlıkçıları tarafından kurulan "Küçük Kalpler Eğlence Kulübü"nün üyeleri, çocuk servislerinde yatan hastaları Başhekim Yardımcısı uzman doktor Sadi Tacettinoğlu eşliğinde ziyaret etti.

Palyaço ve hayvan kostümleri giyen öğrenciler, çocuklara balon ve çeşitli hediyeler verdi.

Kulüp üyeleri hastane koridorlarında "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyleyerek, çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başhekim Yardımcısı Tacettinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün bir yıldır düzenlediği etkinliklerle çocuklara ve ailelere moral verdiğini söyledi.

İnsanın hem beden hem de ruh sağlığının birlikte olması gerektiğini belirten Tacettinoğlu, "Fiziksel aktiviteleri sınırlı olan çocuklara psikolojik destekte bulunarak, hızla iyileşmelerine yardımcı oluyorlar. Etkinliği düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hasta yakınlarından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çocuklar mutlu olunca aileler de mutlu oluyor. Çok sayıda teşekkür mektubu alıyoruz." diye konuştu.

Kulübün kurucusu ve biyomedikal teknikeri Besim Gücük de projeyi bir yıldır stajyer sağlıkçılarla yürüttüklerini anlattı.

Hastanenin korkulacak bir yer olmadığını çocuklara anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Gücük, "Bu çabanın sonunda hep mutlu haberler, destek veren sözlerle karşılandık. Hastaneye, bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Onkoloji uzmanı Doç. Dr. Yasemin Altuner Torun ise ekibin bölümde yatan çocukları sık sık ziyaret ettiğini aktardı.

Onkoloji hastalarının uzun süre yatarak tedavi gördüğünü anımsatan Torun, şunları kaydetti:

"İlk ay hiç dışarı çıkmayan hastalar var. Takibinde de yaklaşık 6-8 aya yakın hastanede yatıyorlar. Bir çocuğu lösemi tanısını koyduktan sonra hastaneye yatırıyor, dışarıya çıkarmıyoruz. Küçük Kalpler Eğlence Kulübü'nün yaptığı etkinlikler çocukları çok mutlu ediyor. Her viziteye gittiğimizde çocuklar bir daha ne zaman geleceklerini soruyor. Çocukların morali için bu yapılanlar çok kıymetli."

Odasına gelen palyaçoları görünce şaşıran 11 yaşındaki Mehmet Atakan Durmuş, apandisit operasyonu geçirdiğini dile getirerek, "Stajyerler odaya bir anda ellerinde balonlarla ve şarkı söyleyerek girince çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.