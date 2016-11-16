Genç sporculardan KPSS için maç erteleme isteği

SİVAS (AA) – Hentbol Bayanlar 1. Ligi’nde mücadele eden Sivas Belediyespor, pazar günü KPSS’de ter dökecek 5 oyuncusu için aynı gün oynayacakları Polatlı Belediyespor maçının ertelenmesini istiyor.

Sivas Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, ligde geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak iyi bir noktada olduklarını söyledi.

Ligde 6. haftada, 20 Kasım Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda Polatlı Belediyespor ile karşılaşacaklarını ve aynı gün KPSS’nin yapılacağını dile getiren Karabal, “Genç bir takım olduğumuz için bu sınava 5 sporcumuz girecek. Bu oyuncularımız pazar günü sınava gireceği için Hentbol Federasyonu ile Polatlı Belediyespor’a maçın ertelenmesi için girişimde bulunduk.” diye konuştu.

Ertelenmese bile bir gün öncesinde maçın oynanmasını talep ettiklerini aktaran Karabal, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar ne Hentbol Federasyonundan ne de rakibimizden olumlu bir cevap alamadık. Federasyon yetkilileri ‘rakibinizle anlaşın, o şekilde erteleyelim’ dediler. Rakibimize de bu durumu anlatmamıza rağmen şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Rakibimiz aynı durumda olsaydı ve bize böyle bir teklif gelseydi anlayış gösterir, şampiyonluğa oynasak dahi maçı ertelenmesine onay verirdik. Bir sporcu olsa bile bunun bir hak olduğuna inanıyoruz ve maçın ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Federasyon yönetiminin her kulübe eşit mesafede ve her kulübün hakkını da eşit şekilde koruyup kollaması gerekir.”

Sporculardan Buse Utar da sınav ve maç tarihlerinin aynı güne geldiğini ve sınava girmeleri gerektiğini belirterek, “Federasyondan biri sözlü ve ikisi yazılı olmak üzere maçın ertelenmesini talep ettik ama olumlu yanıt alamadık. Rakibimizle anlaşmamız söylendi fakat rakibimiz bunu bir avantaj olarak görüp maçın ertelenmesini istemedi. Biz maça katılamayacağız ve haksız bir rekabet olacak.” ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Beyzanur Yıldırım ise “Biz sınava girsek de aklımız maçta olacak, bu yüzden belki de sınava konsantre olamayacağız. Maçın ertelenmemesi bizim için büyük olumsuzluk.” dedi.