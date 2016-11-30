Gençe yılın ilk karı düştü

Genç ilçesinde hafta içinde aralıklarla sürekli yağmur, yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. 2940 metre yüksekliğiyle her sene mevsimin birincil karını tedarik eden Akdağ Dağı ile ilçenin güney yamacında bulunan Ziyaret Yokuş sabahleyin saatlerinden itibaren beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Alan Müdürlüğü Elazığ Yöresel Tahmin ve Dikkat Merkezi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğini aktararak, yaşanacak olumsuzluklara aleyhinde vatandaşların ve ilgililerin özenli olması yönündeki uyarısını yeniledi.

Sinan Atan

BİNGÖL