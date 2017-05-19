Gençler Ata’nın huzurunda

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıç, 81 ilden ve Kıbrıs’tan gelen vekil gençlerle birlikte oluşturulan kortej eşliğinde Aslanlı Yol’da yürüye yürüye, Atatürk’ün manevi huzuruna geldi.

Bakan Kılıç’ın mozoleye çelenk bırakmasının arkasından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Kılıç, beraberindeki gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonradan Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Kılıç, Anıtkabir Özel Defterine şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk; zat-ı alinizin 98 yıl önce Samsun’dan başlattığı tarihi yolculuk, sizlerin önderliğindeki inançlı yürüyüş, ile Ankara’da Cumhuriyetimizin kurulmasıyla hedefe ulaşmıştır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın çağrıları ile meydanları doldurmuş, kutlu emanetinize can pahasına sahip çıkmıştır. Gençlerimiz bu direnişin en ön tarafında yer alarak geleceğimizin teminatı olduklarını bir kez daha kanıt etmişlerdir. Gençlere olan güvenimiz, 16 Nisan’da onları TBMM’ye götüren yasa teklifi ile sembolleşmiş ve Gazi Meclisimizin kapıları 18 yaşını dolduran her gencimize ardına kadar açılmıştır. Başta zat-ı aliniz elde etmek üzere milli çaba kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genlik ve Spor Bayramınızın kutlu olmasını diliyorum.”

Misak-ı Ulusal Kulesi’nden çıkan Bakan Kılıç’a gençlerin ilgisi büyük oldu. Gençlerin isteklerini geri çevirmeyen Kılıç, onlarla beraber selfie çektirdi. Törenin arından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlker Turak – Ömer Çetin – Fatih Erdoğan – Uğur Kan Yüksek