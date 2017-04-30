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Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası

– Şampiyona Konya’da başladı

30 Nisan 2017 Pazar, 00:05

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KONYA (AA) – Türkiye Halter Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Konya’da başladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Konya 100. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın açılışında, yarışmaya Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 170’i kadın, 378’i erkek olmak üzere toplam 548 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın yarın yapılacak yarışmalarla son bulacağını belirten Taşpınar, şunları kaydetti:

“Sporcular için devletimiz tüm imkanları veriyor. Hiçbir ülkede Türkiye’de olan imkanlar yok. Bizim de daha çok çalışmamız gerekiyor. Halteri 32 ilden 58 ile çıkardık ve hedefimiz 81 il. Sporcu sayısını da ikiye katladık. Madalya sayısını da ikiye katladık.”

İlk gün sonunda 58, 62, 69 kiloda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası halter Konya

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