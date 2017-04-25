"Gençler sabah namazında buluştu"

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar ilçesinde “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” Projesi kapsamında Şereflikoçhisar Gençlik Merkezi tarafından Tarihi Sultan Aladdin Cami’nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 genç katıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Metin Ateş, “Gençlerimizin manevi eğitimlerine destek veren bu anlamlı projemize her geçen gün destek ve ilgi artıyor.” dedi.

Sabah namazının ardından gençlere ve cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.