Gençlerbirliği kalesine duvar ördü

ANKARA (AA) – HALİL İBRAHİM AVŞAR – Gençlerbirliği, Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan başkent ekibi, savunmasıyla ön plana çıkıyor.

Geride kalan 11 haftada 10 galibiyet ve bir beraberlik alan başkent ekibi, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Ligde 31 puanla en yakın takipçisi Boluspor'un 5 puan önünde namağlup lider durumda bulunan Gençlerbirliği, son 6 maçta kalesini gole kapattı.

Erkan Sözeri yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, toplamda ise 9 maçı gol yemeden tamamladı.

En az gol yiyen takım istatistiklerinde Gençlerbirliği'ni üç ekip takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile TFF 2. Lig ekipleri Tuzlaspor ve Utaş Uşakspor 4'er gol yedi.

– Hakan Arıkan tecrübesini konuşturdu

Gençlerbirliği'nin kalesini 9 maçta Hakan Arıkan, 2 karşılaşmada ise Emrullah Şalk korudu.

Tecrübesini konuşturan 36 yaşındaki kaleci Hakan, görev aldığı 9 maçın 8'ini gol yemeden tamamladı.

Hakan, sadece Tetiş Yapı Elazığspor maçında bir gole engel olamadı.

– Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı

Gençlerbirliği, savunma performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini de geride bırakmayı başardı.

Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında 4 gol yiyen Manchester City, bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Manchester City'nin ardından 5 golle Liverpool, 6'şar golle Inter ve Atletico Madrid geliyor.

– "Analizlere önem veriyoruz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 6 maçı gol yemeden tamamladıklarına dikkati çekerek, "Tabii ki az gol yemek her zaman avantaj. Aldığımız sonuçlar da ortada. Gol yemediğinizde kazanmaya hep adaysınız." dedi.

Mümkün olduğunca az gol yiyip, çok gol atarak maçları kazanmayı amaçladıklarını belirten Sözeri, "Biz rekorların peşinde değiliz. Gençlerbirliği'nin tesisleriyle, camiasıyla Süper Lig'e ait olduğunu düşünüyoruz. Bunun peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sözeri, 11 maçta kalelerinde sadece 2 gol görmeleriyle ilgili, "Takımımızın performansı açısında güzel bir şey. Demek ki bloklar arası kopukluk yok. Takımımız birlikte bütün oynuyor. Oyuncularımız saha içinde birbirlerine çok yardım ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Az gol yemelerinde bloklar arası mesafeyi kısa tutmalarının önemli rol oynadığının altını çizen Sözeri, şunları kaydetti:

"Oyunun boyu çok önemli. Santrforunuz diğer ceza yayının ordayken, stoperininiz kendi ceza yayınızın ordaysa ne defansif ne de ofansif açıdan başarılı olabilirsiniz. O yüzden beraber oynamak zorundasınız. Beraber oynamak bazen riskler de getiriyor tabii ki. Önde oynadığınız zaman kontradan pozisyonlar verebiliyorsunuz ama bunun önlemlerini de alıyorsunuz. Futbolda ayrıca analiz çok önemli. Biz buna çok değer veriyoruz. Hem rakibin hem de kendi takımımızın analizine çok önem veriyoruz."

– "Türk futbolu iyi bir stoper kazanacak"

Erkan Sözeri, Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki stoperi Yıldırım Mert Çetin'in iyi yolda ilerlediğini ifade etti.

Genç savunma oyuncusunun Ümit Milli Takım'a seçildiğini hatırlatan Sözeri, "İyi maçlar oynuyor ama daha eksikleri yok mu? Var. Eksiklerini tamamladığında A Milli Takım'a aday bir oyuncu olacak. Türk futbolu iyi bir stoper kazanacak." yorumunu yaptı.

Sözeri, genç oyuncuların altyapı kimliğinin arkasına saklanmamaları gerektiğine işaret ederek, "Genç futbolcu, 'Ben nasılsa altyapıdan geldim, oynarım.' düşüncesine girmeyecek. Farkındalık yaratacak, oynamaya aday olacak. Hazırım, oynarımın mesajını verecek." diye konuştu.