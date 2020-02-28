Gençlerbirliği'nin golcüsü Stancu'nun hedefi üst sıralar
ANKARA (AA) – HALİL İBRAHİM AVŞAR – Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, "Daha iyisini yapmak için düzenli olarak çalışıyoruz. Alacağımız çok daha önemli puanlar var. Kendimizi sezon sonunda ligin üst taraflarında görmek istiyoruz." dedi.
Stancu, ilk yarının son haftasında cezalı, ikinci devrenin de ilk 4 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyememesine rağmen bu sezon şu ana kadar fileleri 12 kez havalandırdı.
Rumen futbolcu, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü attı.
Ligde başkent ekibinin son iki maçında 90'ar dakika sahada kalan 32 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yavaş yavaş daha iyiye doğru gidiyorum. Özellikle son maçta kendimi çok iyi hissettim. Günden güne kendimi daha iyi hissediyorum." diye konuştu.
Stancu, Ayemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatarak, "Çok önemli puanlar kazandık fakat hala kazanmamız gereken çok önemli puanlar var. Daha iyisini yapmak için düzenli olarak çalışıyoruz. Alacağımız çok daha önemli puanlar var. Kendimizi sezon sonunda ligin üst taraflarında görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlerbirliği'nin en golcü futbolcusu durumundaki Stancu, "Herhangi bir gol hedefine kilitlenmiş değilim. Burada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Keyif aldıkça da başarı geldiğini düşünüyorum. Şu anda hem takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışıyorum hem de oynadığım futboldan keyif alıyorum." şeklinde görüş belirtti.
Başkent ekibinde mutlu olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, "Bursaspor'da oynadığım zaman bazı Süper Lig takımlarından da teklifler vardı ama ben tekrar Gençlerbirliği'ne gelmek istedim. Birlikte Süper Lig'e geri döndük. Uzun süreler burada kalabilirim." ifadelerini kullandı.
– Galatasaray maçı değerlendirmesi
Stancu, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendirdi.
Üzerlerinde bir baskı olmadığının altını çizen Stancu, "Galatasaray'a karşı oynamak her zaman çok zevklidir. Ben güzel bir maç yaşayacağımızı düşünüyorum. Herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Sadece futboldan zevk alacağız, güzel bir maç oynamaya çalışacağız." diye konuştu.
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