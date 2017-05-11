Gençlerin iş memnuniyetsizliği ortak dert

ESKİŞEHİR (AA) – TARKAN DEMİR – Anadolu Üniversitesi (AÜ) koordinatörlüğünde, İngiltere, Almanya ve Çekya’dan 4 üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ortaklığıyla genç işsizliğe çözüm üretmek ve nedenlerini araştırmak amacıyla yürütülen AB projesi ilginç sonuçlar ortaya koydu.

4 ülkede bin 722 lisans ve yüksek lisans mezunu arasında yapılan araştırmaya göre çalışanların yüzde 66’sı işinden memnun değil.

AÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu tarafından 2 yıl önce genç işsizliği sorununa çözüm üretmek, eğitim-iş boşluğunun nedenleri ve bunun için kurulan öğrenme yönetim sistemini araştırmak amacıyla bir proje hazırlandı.

“Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi” adlı Erasmus + KA2 gençlik alanında stratejik ortaklık projesine, İngiltere’den Westminster, Almanya’dan Friedrich Alexander, Çekya’dan Masaryk Üniversitesi katkı sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yerel iştirakçi olarak desteklediği proje kapsamında “www.emlt.eu” internet adresli dijital portal kullanıma sunulurken, gençlerin aldığı eğitim ile yaptıkları iş uyumunun söz konusu 3 Avrupa ülkesi ve Türkiye’deki boyutu araştırıldı.

Bu kapsamda Türkiye, İngiltere, Almanya ve Çekya’dan yapılan ankete bin 722 lisans ve yüksek lisans mezunu genç katıldı. Çekya’da gençlerin yüzde 65’i halihazırda çalıştığı iş için master derecesine sahip olması gerektiğini ifade ederken, Almanya’da bu oran yüzde 35, İngiltere’de yüzde 29, Türkiye’de ise yüzde 13 olarak tespit edildi. Türkiye’de çalıştıkları iş için lisans eğitiminin yeterli olduğunu düşünen genç oranı ise yüzde 69.

Gençlerin yüzde 50’si ise üniversitede aldıkları eğitimin kendilerini iş hayatına hazırlamak konusunda yeterli olmadığını düşünüyor.

Ankete katılan bin 722 gencin sadece yüzde 34’ü “Yeniden bir iş seçme şansınız olsa, ne yapardınız?” sorusu karşısında aynı işi seçeceği yönünde görüş bildirdi. “Çocuğunuzun sizinle aynı işi yapmasını ister misiniz?” sorusuna da gençlerin yüzde 40’ı “evet” yanıtını verdi.

– En çok talep “iş İngilizcesi ve liderlik” eğitimine

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle, üniversite mezuniyeti öncesi ya da sonrasında iş ararken bu süreci nasıl şekillendirecekleri ve nasıl hazırlanmaları gerektiğine ilişkin dijital bir ortam sunduklarını, bu kapsamda 13 eğitim içeriği planladıklarını söyledi.

EMLT’nin, uzaktan internet aracılığıyla erişilebilen, eğitim sonucu sertifika alınabilen ve bunlarla hazırlanan CV’nin Avrupa’da dolaşma hakkı tanıyan Europa sertifikasına dönüştürülebilen bir sistem olduğunu anlatan Uslu, mezun gençlerin kendi alanlarıyla ilgili doğru işlerle eşleşmelerine dolaylı da olsa katkı sağlamanın amaçları arasında yer aldığını kaydetti.

“İnsanlar gördükleri eğitimle ilgili işlerde çalıştıklarında daha tatminkar, verimli ve mutlular. Proje kapsamında 4 ülkede bin 722 genç arasında yapılan araştırmada çoğunluğun yaptığı işten memnun olmadığını ifade etmesi anlamlı bir sonuçtur.” diyen Uslu, sistem içindeki 13 interaktif öğrenme içeriklerinden en çok talep görenin, İngiliz West Minister Üniversitesi tarafından hazırlanan “İş İngilizcesi” ile AÜ’nün sunduğu “liderlik” olduğunu ifade etti.

Uslu, “www.emlt.eu” adlı dijital eğitim portalıyla bin 700 gencin sertifika aldığını belirterek, 24 ülkeden yaklaşık 26 bin kişinin EMLT’ye ilişkin bilgi sahibi olduğunu, daha fazla genci sistemde yer alan interaktif derslerle buluşturmayı da planladıklarını bildirdi.

Doç. Dr. Uslu, gelecek ay projenin tüm kapsamlı sonuçlarıyla çözüm önerilerinin paylaşılacağı bir kapanış çalıştayını AÜ’de gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.