.Gençli̇k Merkezi̇ üyeleri̇, Şehi̇t Ömer Hali̇sdemi̇r'i̇ kabri̇ başında andı

KARAMAN (AA) – Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri değerler atölyesi Ekim ayı teması olan “Vatan ve Bayrak Sevgisi” faaliyetleri kapsamında Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’i kabri başında dualarla andı.

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, ziyarette yaptığı konuşmada, böylesi eşine az rastlanır bir kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Milletinin bu gibi girişimlere göz açtırmayıp canını, malını, her şeyini ortaya koyarak, tankın, silahların önüne atlayarak bu hain girişimi püskürttüğünü ifade eden Kısacık, şunları kaydetti:

“Bizlerde Ekim ayı değerler konusu olan ‘Vatan ve Bayrak Sevgisi’ temasını 15 Temmuz Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığının FETÖ tarafından ele geçirilmesini engelleyen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’de bulunan kabrini ziyaret ederek dualarla anmak istedik. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen “Tecrübe Konuşuyor; içimizdeki Kahramanlar” projesi kapsamında 3 Kasım’da Şerife Boz, İsmet Doğan ve Fatih Zengin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi konferans salonunda bizlerle olacak.”