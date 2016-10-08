KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince “Gençliğe Önem Geleceğe Güven Projesi” kapsamında, kent merkezindeki okullarda öğrencilere trafik kuralları anlatılıyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Gençliğe Önem Geleceğe Güven” projesiyle çocuk ve gençlerde trafik bilinci ve farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Trafikte yaşanan sorunlara çözüm üretmek için çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacağı düşüncesiyle okullarımızda eğitim görmekte olan öğrencilerimize günlük yaşantılarında dikkat etmeleri gereken trafik kuralları, güvenlik tedbirleri anlatılarak, gelecekte kurallara uyan, trafikte saygılı bir neslin yetişmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, eğitim verilen tüm öğrencilerimize Fahri Polis Kimlik Kartı verilerek, aile ve arkadaş çevresinde trafik kurallarına uyma konusunda denetim mekanizması oluşturulmaya çalışılmaktadır.”

Ekiplerin okul ziyaretlerinin ardından öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri dağıttıdığı kaydedildi.