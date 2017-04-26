KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Topluluğu tarafından Gençlik, Demokrasi ve Demokratik Katılım Kongresi düzenlendi.

Kırıkkale Üniversitesi Yahya Kemal Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan topluluk başkanı Betül Evren, kongrenin 2 gün süreceğini söyledi.

Bu kongrede günümüzü daha sağlıklı bir şekilde anlamlandırmak ve ülkemizi yakından ilgilendiren konularda aydınlanmak adına emek verdikleri çalışmaları paylaşacaklarını belirten Evren, şöyle konuştu:

“Ülkemiz tarihi geçmişi ve coğrafi konumu sebebiyle Ortadoğu ülkeleriyle yakın bir ilişki ağı içerisinde bulunmakta ve medeniyet tarihinin en zengin alanı olan Ortadoğu coğrafyasında ülkemizin konumunun doğru bir şekilde değerlendirmesini yapmak, tarihi olayların ve siyasi görüşmelerin akademik bir ortamda tartışılmasını sağlamak Türkiye’de bulunan üniversiteler için gittikçe önem kazanmaktadır. Gençlik, Demokrasi ve Demokratik Katılım Kongresinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Gazeteci Güngör Yavuzarslan da “Kerkük ve Ortadoğu, Devlet Dışı Unsurlar, Türkmenler ve Yaşam Koşulları” konulu sunum yaptı.

Kongrenin 2 gün devam edeceği belirtildi.