Ana Sayfa   >   Genel   >   Gençlik Demokrasi ve Demokratik Katılım Kongresi

Gençlik Demokrasi ve Demokratik Katılım Kongresi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:05

Benzer Konular

Kutlu Doğum Haftası
Başkan Acehan gençlerle buluştu
AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Polat evlendi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Topluluğu tarafından Gençlik, Demokrasi ve Demokratik Katılım Kongresi düzenlendi.

Kırıkkale Üniversitesi Yahya Kemal Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan topluluk başkanı Betül Evren, kongrenin 2 gün süreceğini söyledi.

Bu kongrede günümüzü daha sağlıklı bir şekilde anlamlandırmak ve ülkemizi yakından ilgilendiren konularda aydınlanmak adına emek verdikleri çalışmaları paylaşacaklarını belirten Evren, şöyle konuştu:

“Ülkemiz tarihi geçmişi ve coğrafi konumu sebebiyle Ortadoğu ülkeleriyle yakın bir ilişki ağı içerisinde bulunmakta ve medeniyet tarihinin en zengin alanı olan Ortadoğu coğrafyasında ülkemizin konumunun doğru bir şekilde değerlendirmesini yapmak, tarihi olayların ve siyasi görüşmelerin akademik bir ortamda tartışılmasını sağlamak Türkiye’de bulunan üniversiteler için gittikçe önem kazanmaktadır. Gençlik, Demokrasi ve Demokratik Katılım Kongresinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Gazeteci Güngör Yavuzarslan da “Kerkük ve Ortadoğu, Devlet Dışı Unsurlar, Türkmenler ve Yaşam Koşulları” konulu sunum yaptı.

Kongrenin 2 gün devam edeceği belirtildi.

Demokrasi ve Demokratik Katılım Kongresi gençlik Kırıkkale Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Topluluğu

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com