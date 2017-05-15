YOZGAT (AA) – Yozgat’ta Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Lise Caddesi’nden devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Yozgat Belediyesi Mehteran Takımının da eşlik ettiği yürüyüşe, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Daha sonra Mehteran Takımı alanda gösteri sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’in, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla program sona erdi.