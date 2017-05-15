KIRŞEHİR (AA) – Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, Gençlik Haftası dolayısıyla Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ü ziyaret etti.

Vali Necati Şentürk, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin sporcu ve zinde bir şekilde yetişmeleri gerektiğini söyledi.

Kırşehir’in spor yaparak sağlıklı olan gençlere sahip olduğunu vurgulayan Şentürk, “En büyük zenginliğimiz olan gençlerimiz ne kadar sağlam yetişirse ülkemizin geleceği de o kadar iyi olur. Sağlıklı, sporcu, imanlı gençler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Devletimiz her zaman gençlerimizin yanında olmuştur. Spor yapmayan gençlik düşünülemez. Kırşehirli gençler spor dalındaki yarışmalarda dereceler elde ederek bizleri gururlandırmaktadır. İnanıyorum ki gençlerimiz başarılarına yenilerini ekleyeceklerdir.” sözlerini kullandı.

Ziyarette, çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren gençler, yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında Vali Şentürk’e bilgiler verdi.