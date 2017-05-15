ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde “Gençlik Haftası” etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Mehmet Mensur Toprak, bir toplumun gelişmesi için genç nüfusun çok önemli olduğunu kaydetti.

Tören, Çubuk Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu tarafından verilen konserle devam etti.