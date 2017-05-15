Ana Sayfa   >   Genel   >   Gençlik Haftası

Gençlik Haftası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:30

Benzer Konular

Gazi Üniversitesinde Güney Kore mutfağı eğitimi
Çubuk’ta “Engelsiz Bahar ve Dostluk Festivali” yapıldı
Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde “Gençlik Haftası” etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Mehmet Mensur Toprak, bir toplumun gelişmesi için genç nüfusun çok önemli olduğunu kaydetti.

Tören, Çubuk Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu tarafından verilen konserle devam etti.

Ankara Çubuk etkinlik  gençlik hafta

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com