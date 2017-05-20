YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla organize edilen Gençlik Haftası Spor Şöleni tamamlandı.

Sorgun Spor Salonu’nda düzenlenen şölende lise öğrencileri arasında voleybol ve basketbol turnuvası düzenlendi.

Yapılan müsabakalarda tüm rakiplerini yenen Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi hem kızlar, hem de erkekler olmak üzere her iki branşta da şampiyon oldu.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tunçer turnuva sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl düzenlenen Gençlik Haftası Spor Şöleni’nin çok renkli geçtiğini ve çekişmeli maçlara sahne olduğunu söyledi.

Gençlere destek olunması durumunda çok iyi şeyler başarabileceklerini aktaran Tunçer, “Bunun en güzel örneğini Voleybol Gençler Grup elemelerinde gördük. Sorgun Gençlikspor Voleybol Takımımız birçok ilden gelen rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı. Yine plaj voleybolunda da takımımız tüm rakiplerini yenerek yenilgisiz Türkiye şampiyonu oldu. Ben her iki takımımızı da kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.