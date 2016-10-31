Gençlik Meclisinden Ferzene Mağazasına doğa yürüyüşü etkinliği

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Bayramının 93. yıldönümü etkinlikleri zarfında Kuğulu mesire alanında yer alan Ferzene Mağarasına doğa yürüyüşü düzenledi.

Kuğulu mesire alanında yer alan Ferzene Mağarası doğa yürüyüşüne Seydişehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Serkan Kapıcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bin 800 rakımlı Ferzene Mağarasına Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri zarfında doğa yürüyüşü düzenlediklerini açıklayan Gençlik Meclisi Başkanı Kapıcı, “Cumhuriyetimizin 93. yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz doğa yürüyüşümüzü 4 saatte tamamladık. Ferzene Mağarasına ulaşınca arkadaşlarımla birlikte şanlı bayrağımızı dalgalandırdık” dedi.

Kapıcı, düzenledikleri etkinliğin gerçekleşmesinde kendilerine takviye olan Belediye Başkan Mehmet Tutal’a ve Seydişehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ile katılımcılara teşekkür etti.