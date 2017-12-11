Gençlik merkezinden hastane ziyareti

Gençlerde bulunan büyüğe saygı, Küçüğe sevgi anlayışını daha da pekiştirmek ve hasta ziyaretinin önemi konusunda daha da bilinçlenmelerini sağlamak adına Sungurlu Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ettiler.

Gençlik Merkezinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretimizden memnuniyetini dile getiren Hastane idaresi, çalışanları ve hastalar bu gibi faaliyetlerin sık sık yapılmasını talep etti ve Gençlik Merkezi çalışanlarımıza teşekkürlerini ilettiler.

Serkan Şansever