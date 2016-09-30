Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Ülkesine, milletine ihanet eden ve ihanet etmek noktasında hiç geri durmayan, milletimizin en büyük temsil tecelligahı olan TBMM’ye bomba atacak kadar vatandaşına silah çekip ateş edecek kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ateş altına alacak kadar alçaklaşan, hainleşen ve ülkesine, milletine, bayrağına ihanet edenlere karşı kimsenin müsamaha göstermesi gibi bir şey söz konusu olamaz.” dedi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara’dan Eskişehir’e gelen Kılıç, Eskişehir Valisi Azmi Çelik’i makamında ziyaret etti. Kılıç, burada valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Kılıç ve Vali Çelik, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kılıç, valiliğin ardından ziyaret ettiği AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Eskişehir’in önemli bir yer aldığını vurguladı.

15 Temmuz gecesinde FETÖ’nün başını çektiği bir kalkışmanın ve darbenin içerisinde olmak üzere hareket eden kişilerin karşısında büyük bir mücadele verildiğine dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara, sokaklara, havaalanlarına çıkın ve ülkenize, demokrasinize sahip çıkın çağrısıyla sayın başbakanımızın ve hükümetimizin hiçbir şekilde bu kalkışmaya müsaade etmeyeceğini, görevinin başında olduğunu ve milletimizin de buna destek vermesi noktasındaki açıklamaları sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de gerçekten bu darbecileri, demokrasimize karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı ve şerefli üniformasını giymiş ve bunu suistimal eden teröristlere karşı büyük bir birliktelik ve beraberlik sergilediniz. Eskişehir halkına ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partiler o gece kalkışmaya karşı bir ve beraber olduklarını, tüm siyasetin bu noktada birleştiğini biliyoruz.”

– Yeni stadyumda sona doğru

Eskişehirspor’un, Eskişehir için önemli bir unsur olduğunu ifade eden Kılıç, bu noktada herkesin heyecanla takip ve merak ettiği ve bir an önce hayata geçmesi için de beklediği büyük bir stadyum projesi olduğunu vurguladı.

Bakan Kılıç, şu görüşlere yer verdi:

“Açılış yapma noktasına erişmek üzere. Bir-iki eksiği var. Sahanın, zeminin ve stadın her açıdan hazır olarak Eskişehirspor’un kullanımı açısından en üst düzeyde ve ideal seviyede olması gerekiyor ki stadımızı futbol müsabakalarına açalım. Acele edilirse bazı işler eksik bırakılırsa daha sonra sezon boyunca onun sıkıntısını çekiyorsunuz. Burada en önemli unsurlardan birisi zemindir. Zeminin sağlıklı bir biçimde kendisini hazırlaması gerekiyor. Önümüzdeki dönem içerisinde Eskişehirspor, kendi yeni stadyumunda müsabakalarını oynayacak. Stadyumun bazı noktalarında halledilmesi gereken unsurları var. Tüm Eskişehir’in sahip çıkarak halledeceği konular var. Tüm sorumluluk makamında olan herkes, bununla ilgili gerekli adımları atacaktır.”

Kılıç, bakanlığın görev alanı içindeki gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor salonlarıyla ilgili çalışmaların da durmadan devam ettiğine değindi.

– “Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz”

Bakan Kılıç, bir gazetecinin “TFF 1. Lig’in yayın haklarında kafa karışıklığı var. Sorun nereden kaynaklanıyor?” sorusuna, “Bu, TFF ile yayıncı kuruluşlar arasında yapılacak çalışmalar sonrası neticelenecek olan bir durum. Bu çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede bunu açıklığa kavuşturmuş olacaklar diye düşünüyoruz. Biz de o noktada gerekli desteği vermeye devam ediyoruz.” cevabını verdi.

Bir gazetecinin “Devletin, FETÖ ile mücadelesi devam ediyor. Kurumunuzda ne kadar kişi ayıklandı?” sorusunu Bakan Kılıç, şöyle yanıtladı:

“Bunun sadece bir anlık bir mücadele olarak düşünülmemesi gerekir. Bu terör örgütünün neler yapabileceğinin en büyük göstergesi 15 Temmuz gecesi yaşandı. Dolayısıyla adil olacağız ama acımayacağız. Acırsak nelerin yapılabileceğini gördük. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili herkesin duruşu belli. Hükümetimizin bu noktadaki hem çalışma azminde hem de kararlılığında her şeyi sayın Başbakanımız açıkladı. Kurumlardaki çalışmalarda bizzat bakanlar görev alıyor. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra bunların hepsiyle alakalı olan çalışmaların incelenmesiyle ilgili kurumlarımız bize sunuyor. Tabii ki itirazlar olabiliyor. Bununla alakalı gerekli çalışmalar yapılıyor. En büyük mağduriyeti Türkiye yaşadı. Çünkü ülkesine, milletine ihanet eden ve ihanet etmek noktasında hiç geri durmayan, milletimizin en büyük temsil tecelligahı olan TBMM’ye bomba atacak kadar vatandaşına silah çekip ateş edecek kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ateş altına alacak kadar alçaklaşan, hainleşen ve ülkesine, milletine, bayrağına ihanet edenlere karşı kimsenin müsamaha göstermesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. İtirazı olanların başvuracağı yerler bellidir. Gelecekte nelerin olmaması gerektiğini iyi görün ve bunların olmaması için neler yapmamız gerektiğini iyi görelim.”

Kılıç, Türkiye’de günlük çalışmaların da devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

“İşte bu hafta içinde İstanbul’da imzaladığımız Euroleague Dörtlü Finali’nin İstanbul’da olması. Bu Türkiye’deki birçok organizasyonun artık uzun süre yapılamayacağı iddiasına giren bazı mihraklara, Türkiye’yi olumsuz anlamda anmak isteyen ulusal ve uluslararası kuruluşlarda olumsuzluk pompalamak isteyenlere karşı herhalde en güzel cevaplardan biridir. 2017 yılında Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatları olacak. Bununla beraber birçok uluslararası müsabaka ve toplantı var. Kararlı bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde geleceğe ülkemizi en kuvvetli şekilde taşıyacağız.”