Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençliğin istismar edilmemesi ve kullanılmaması için ciddi mücadele verilmesi gerektiğine işaret ederek, bazı mahfillerin geçmişte gençleri istismar ettiklerini ama bundan sonraki süreçte onlara hiçbir istismar alanı bırakmayacaklarını söyledi.

Kasapoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumların gençlerin bugünü ve yarınını daha güçlü kılma adına ciddi çalışmalar yaptığını belirtti.

Bakanlığın 700 bini aşkın öğrencinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu, gençlik kampları ve spor tesislerinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlatan Kasapoğlu, protokolle gençliğe yönelik yapılan iş birliği çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gençliğin istismar edilmemesi ve kullanılmaması için ciddi mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Maalesef bazı mahfiller gençlerimizi geçmişte istismar ettiler ama bundan sonraki süreçte bu tür iş birlikleriyle onlara hiçbir istismar alanı bırakmayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumlar arası iş birliği çalışmalarına önemli imkan sağladığını anlatarak, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın önemli miktarda bir personel sayısı var. Camilerdeki cemaatlerin ve Kur'an kurslarındaki öğrencilerin spora yönlendirilmesi, sporla ilgili bilincinin artırılması hakikaten önemli bir misyon. Bu konudaki iş birliğimizin hem sportif geleceğimiz açısından hem de sportif başarılar açısından önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı müesseselerde de spor imkanlarını Bakanlık olarak nasıl artırabiliriz? Bu iş birliğiyle inşallah bunu da sağlamanın çabası içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, bu yılı "Gönüllülük Yılı" ilan eden Bakanlığın çalışmalarına Diyanet İşleri Başkanlığının katkılar sağlayabileceğini dile getirerek, kurumlar arası iş birliğinin gelecek dönemde değişen şartlara göre artırılabileceğini ifade etti.

– "Gençlerin arasında ayrımcılık yapmıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da bugün en büyük sorumluluklardan birinin gençliğe doğru bir rehberlik yapılması olduğunu belirterek, gençliğin heyecanı ile İslam'ın hakikatlerinin buluşması durumunda dünyanın güzelleşeceğini söyledi.

Gençlere değer verilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Düşüncesi, hayat tarzı, kılık kıyafeti ne olursa olsun gençlerimizi aynı şekilde sahiplenmeli, onlara önem vermeli ve onları geleceğe hep birlikte hazırlamalıyız. Çünkü hepsi bizim çocuklarımız. İsimleri Ali, Veli, Ayşe, Fatma… Yani bizim milletimizin uygun görerek vermiş olduğu isimlerle çağırıyoruz. Dolayısıyla aralarında ayrımcılık yapamayız."

Ali Erbaş, protokolün gençlere yönelik manevi danışmanlık ve din eğitimi hizmetleri sunumunu güçlendireceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"İlk olarak 2013'te imzalanan iki protokolle Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda Başkanlık marifetiyle Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar başlatılmıştı. Akabinde 2015'te imzalanan iş birliği protokolüyle gençlere yönelik Kur'an eğitiminin yanı sıra manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetinin de önü açılmıştı. Halen bu protokol kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızca açılan bütün yaz kamplarının maneviyat istasyonlarında hocalarımızı görevlendirmekteyiz. Şu an itibarıyla 711 hocamız, KYK öğrenci yurtlarında gençlere manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilmiştir. Bu hocalarımıza bir aylık hizmet içi eğitimi verildi."

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve Erbaş tarafından iş birliği protokolü imzalandı.