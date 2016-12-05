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05 Aralık 2016 Pazartesi

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Genelkurmay Başkanı Akar, korucuları kabul etti

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Orgeneral Akar, kahraman Güvenlik Korucuları ile görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir yürüttüğü Terörizm ile Mücadele Harekâtı kapsamında verdikleri takviye ve gösterdikleri üstün yiğitlik ve fedakâ.

05 Aralık 2016 Pazartesi, 17:27
genelkurmay-baskani-akar-koruculari-kabul-etti

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Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Orgeneral Akar, kahraman Güvenlik Korucuları ile görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir yürüttüğü Terörizm ile Mücadele Harekâtı kapsamında verdikleri takviye ve gösterdikleri üstün yiğitlik ve fedakârlıktan dolayı kendilerine şükranlarını sunmuş, en son terörist etkisiz ülkü getirilinceye değin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini yeniden vurgulamıştır” denildi.
Açıklamada, “Orgeneral Akar, ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilemiştir” ifadesi kullanıldı.

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