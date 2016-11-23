Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında incelemelerde bulundu

Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Akıllı Çolak ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Esas ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği ve merkezinin bulunduğu Elbeyli ilçesine artan bir şekilde, Havuzlubahçe Hudut Bölüğünde Fırat Kalkanı Harekatını yöneten komutanlarla bir araya geldi. daha sonra askerlerle birlikte öğle yemeği yiyen Orgeneral Akar, hudut hattındaki Çobanbey Sınır Bölüğünde incelemelerde bulundu. Hudut hattında 4 saat kalan Akar ve beraberindeki heyet sonradan helikopter ile Elbeyli ilçesinden ayrıldı.

Mehmet Ali Dağ

