Ana Sayfa   >   Genel   >   Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında incelemelerde bulundu

Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Akıllı Çolak ve 2.

23 Kasım 2016 Çarşamba, 18:13
genelkurmay-baskani-akar-suriye-sinirinda-incelemelerde-bulundu

Benzer Konular

turkiyeye-sanghayda-ilk-gorev-verildi
Türkiyeye Şanghayda ilk görev verildi
gormezden-sehit-kaymakamin-evine-ziyaret
Görmezden şehit kaymakamın evine ziyaret
el-baba-hava-harekati-8-deas-hedefi-vuruldu
El Baba hava harekatı: 8 DEAŞ hedefi vuruldu

Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Akıllı Çolak ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Esas ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği ve merkezinin bulunduğu Elbeyli ilçesine artan bir şekilde, Havuzlubahçe Hudut Bölüğünde Fırat Kalkanı Harekatını yöneten komutanlarla bir araya geldi. daha sonra askerlerle birlikte öğle yemeği yiyen Orgeneral Akar, hudut hattındaki Çobanbey Sınır Bölüğünde incelemelerde bulundu. Hudut hattında 4 saat kalan Akar ve beraberindeki heyet sonradan helikopter ile Elbeyli ilçesinden ayrıldı.

Mehmet Ali Dağ
 

gerçek gündem haber haberler hulusi akar video

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet