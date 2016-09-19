Genelkurmay Başkanı Akar: Tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek

ANKARA (AA) – Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri yine kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmektedir.” dedi.

Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki törende, bayrak, vatan, millet ve yüce değerler uğruna canını feda eden şehitlerle aynı değerler uğruna canını ortaya koyan kahraman gazileri şükranla andı.

Şehitlere ve gazilere olan vefanın hiçbir zaman eksilmeden devam edeceğini aktaran Orgeneral Akar, “Milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan bütün terör örgütlerine karşı ordu millet kaynaşmasının en güzel örneği olan ve aynı zamanda ‘Peygamber ocağı’ olarak anılan Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil asker aynı amaca yönelik olarak büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza, bayraklaşan vatan topraklarında bir tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edecektir.” diye konuştu.

Bu mücadelenin yoğun şekilde kahramanlık ve fedakarlıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Menfur 15 Temmuz girişiminden kısa bir süre sonra, çok kısa süre sonra başlayan Fırat Kalkanı Harekatı, hudutlarımızın ve komşu ülke insanlarıyla birlikte milletimizin güvenlik ve huzuru için hayati öneme haizdir. Bu harekat meşru müdafaa hakkımıza dayalı olarak icra edilmektedir. Çeşitli zamanlarda çeşitli yerlerde çok değişik yorumlar yapılmaktadır. TSK’nın ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiçbir başka ülkenin toprağında gözü yoktur. Sadece ve sadece meşru müdafaa hakkımızı kullanarak güvenliğimizi sağlamak istiyoruz.

Aynı zamanda cennet vatanımızın dört bir köşesinde, kara sularımıza ve gök kubbemize Cumhuriyetimizin imzasını atan TSK, gücünü yasalardan ve asil Türk milletinin sevgi ve gönlünden almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri yine kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmektedir. Sınırlarımız içerisinde bölücü terör örgütüne karşı ülkemizde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir’ övgülerine mazhar olan TSK’nın kahraman mensupları tarafından tek bir masum vatandaşımızın kılına dahi zarar vermeden büyük bir azim ve kararlılıkla, büyük bir dikkat ve hassasiyetle terörle mücadele harekatı, diğer taraftan sınır ötesinde ise öncelikle hudutlarımızın güvenliği başta olmak üzere bölgenin huzuru ve yerlerinden edilmiş insanların yurtlarına kavuşması amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı sürdürülmektedir.”

