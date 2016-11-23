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23 Kasım 2016 Çarşamba

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kiliste

Orgeneral Hulusi Akar Kilis’te ziyaret ettikleri Vali İsmail Çataklı ile basına kapalı mülâkat yaptı.

23 Kasım 2016 Çarşamba, 13:08
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Orgeneral Hulusi Akar Kilis’te ziyaret ettikleri Vali İsmail Çataklı ile basına kapalı mülâkat yaptı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin peşinde geniş güvenlik önlemleri aralarında valilikten ayrılan Orgeneral Akar, generaller, geniş emniyet tedbirleri aşağıda hudut hattına hareket etti. Akar’a sınır ziyaretinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Akıllı Çolak ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de eşlik etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kilis Elbeyli ilçesi hudut hattındaki, sınır birliklerini denetleyeceği ve peşinde ise helikopter ile inceledikleri sınırın sıfır noktasını karadan da gezeceği bildirildi.

Mehmet Ali Dağ

 

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