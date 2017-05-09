Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Atina’ya gitti
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılmış açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 9-11 Mayıs 2017 tarihleri aralarında Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 11’inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına yeralma üzere Atina’ya gitmiştir.
09 Mayıs 2017 Salı, 23:11
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılmış açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 9-11 Mayıs 2017 tarihleri aralarında Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 11’inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına yeralma üzere Atina’ya gitmiştir” denildi.
Caner Ünver