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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Atina’ya gitti

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılmış açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 9-11 Mayıs 2017 tarihleri aralarında Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 11’inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına yeralma üzere Atina’ya gitmiştir.

09 Mayıs 2017 Salı, 23:11

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılmış açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 9-11 Mayıs 2017 tarihleri aralarında Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 11’inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına yeralma üzere Atina’ya gitmiştir” denildi.  

Caner Ünver
 

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