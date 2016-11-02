Genelkurmay Başkanlığı personel sayısını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan rakamlara tarafından, TSK bünyesinde 201 general ve amiral, 28 bin 805 subay, 66 bin 429 astsubay, 40 bin 186 uzman erbaş, 15 bin 699 sözleşmeli erbaş ve er bulunuyor. 6 bin 72 değiştirme subay ve 192 bin 897 erbaş ve er edinmek üzere toplam 198 bin 969 sorumlu personel bulunurken, askeri personel toplamı 359 bin 289 olarak açıklandı.

Zorlama komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal Savunma Bakanlığı dahil almak üzere sivil memur sayısının ise 39 bin 950 olduğu belirtildi. Bu rakamlara kadar TSK’nın toplam personel sayısı 399 bin 239.

Derya Yetim