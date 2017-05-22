Genelkurmay çatı davasında yoğun güvenlik önlemi

Ankara 17. Ağır Canice Mahkemesince görülecek dava saat 10.00’da başlayacak. Arasında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli’nin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine meydana çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturulurken, araçların cezaevine geçişlerine izin verilmiyor. Cezaevi bölgesi de dronelerle havadan sürekli peşine düşüp takip altında tutuluyor. Davayı peşine düşüp takip etmek isteyenler, araçlarını otoparka bırakmalarının ardındaki servis araçlarıyla bırakılıyor. Mahkeme salonun etrafına polis ve jandarma ekipleri konuşlandırılırken, binanın çatısına belirgin nişancılar yerleştirildi. Çevik kuvvet ekipleri, TOMA’lar ve bomba arama köpekleri de mahkeme salonunun etrafında hazır bekletiliyor.

Salona başlangıçta Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alınacak

Oluşturulacak güvenlik koridorundan mahkeme salonuna önce Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli gibi isimlerin bulunduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alınacak.

Abdullah Sarıca – Yağmur Yıldız – Mustafa Apaydın – Ömer Çetin – Fatih Erdoğan