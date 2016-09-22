Genelkurmay: Çukurca'da çok sayıda mühimmat imha edildi

ANKARA (AA) – Genelkurmay Başkanlığınca, Çukurca Seni tepe bölgesinde bulunan mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2. Hudut Tugay Komutanlığınca Çukurca Seni tepe bölgesinde (Kale tepenin kuzeyinde) birçok yaşam malzemesi ve çok sayıda mühimmat bulundu ve imha edildi.