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Genelkurmay: Çukurca'da çok sayıda mühimmat imha edildi

Genelkurmay Başkanlığınca, Çukurca Seni tepe bölgesinde bulunan mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

22 Eylül 2016 Perşembe, 11:48
Genelkurmay: Çukurca'da çok sayıda mühimmat imha edildi

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ANKARA (AA) – Genelkurmay Başkanlığınca, Çukurca Seni tepe bölgesinde bulunan mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2. Hudut Tugay Komutanlığınca Çukurca Seni tepe bölgesinde (Kale tepenin kuzeyinde) birçok yaşam malzemesi ve çok sayıda mühimmat bulundu ve imha edildi.

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