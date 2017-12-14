Genelkurmayda önemli toplantı

Genelkurmay Başkanlığı, üçlü toplantıda Genelkurmay karargahında başta Irak ve Suriye olmak üzere genel güvenlik durumunun ve terör örgütleri ile mücadelede ele alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. TSK’dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde; Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L.