Genomik test sonrası kişiye özel tedavi ile kanseri büyük ölçüde atlattı

İSTANBUL (AA) – HANDAN GÜNEŞ – Meme kanseri teşhisi konulan Sudanlı 4 çocuk annesi Haga Bashir, genomik test sonrası uygulanan kişiye özel tedavi ile kanseri büyük ölçüde atlattı.

Sudanlı İngilizce öğretmeni olan 4 çocuk annesi Haga Bashir'e (67), yaklaşık 8 ay önce meme kanseri teşhisi konuldu. Bashir, ülkesindeki ameliyatının ardından tamamlayıcı kemoterapi, radyoterapi ve hormonal tedavi gibi seçenekleri değerlendirmek üzere bir süre önce Türkiye'ye geldi.

AA muhabirine bilgi veren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Özcan Yıldız, Bashir'in ülkesinde ameliyat olduğunu belirterek, "Koltuk altı lenf bezleri negatif, tümöre ait hormon reseptörleri ise pozitifti. Bu yüzden tümörün nüks ihtimalini hesaplamak ve kemoterapi gerekip gerekmediğini anlamak için ameliyatta alınan tümörden bir genomik test yapmamız gerektiğine karar verdik ve hastaya bu seçeneği sunduk." diye konuştu.

Yıldız, bu genomik test sonucuna göre tedavi sürecini planladıklarını aktararak, "Yapılan bu teste göre, sadece hormon tedavisi mi yoksa ek olarak kemoterapi mi yapmamız gerektiği yüzde 95 doğruluk oranında ortaya çıkmaktaydı. Hastamızda bu testin sonucuna göre değerler yüksek çıktı. 4 seans kemoterapi uyguladık. Arkasından da radyoterapi aldı. Sonrasında hormon tedavisi devam etti ve şu anda vücutta herhangi bir tümör nüksü belirtisi yok. Bundan sonra hastamızı yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kişiye özel bir tedavi uyguladıklarını vurgulayan Yıldız, "Tümördeki genetik özelliklere bakarak, hastalığın diğer organlarda tekrar ortaya çıkıp çıkmayacağına karar verdik. Hastalığın tekrarlama ihtimali oldukça yüksek çıktığı için bu olguda kemoterapi vererek bu ihtimali azaltmış olduk ve kişiye özel bir tedavi uyguladık." bilgisini verdi.

– "Kemoterapi ve ışın tedavisi sürecini çok rahat geçirdim"

Haga Bashir de kendini kontrol ederken eline gelen şişlik sebebiyle doktora gittiğini ve kanser olduğunu öğrendiğini anlattı.

Kitleyi Sudan’da koruyucu meme ameliyatı ile aldırdığını aktaran Bashir, şunları söyledi:

"Bir gün kendi kendime kontrol yaparken elime bir şişlik geldi. Hemen Sudan’da doktora gittim. Önce biyopsi aldılar sonrasında kitleyi patolojiye gönderdiler. Kitle kanser çıkınca beni ameliyata aldılar. Ameliyat sonrası hayati önem taşıyordu. Hastalığın tekrarlama riski olabilirdi. Daha önce sağlık hizmeti alan arkadaşlarım ile konuştum. Şifa buldukları için ilk tercihim bu yüzden Türkiye ve Medipol oldu."

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünden Doç. Dr. Dilek Ünal ve Prof. Dr. Özcan Yıldız ile görüşmelerinden sonra yaklaşık 4 ay tedavi gördüğünü dile getiren Bashir, "Hastalığımı ilk duyduğumda şok geçirdim. Kanser olacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu süreçte eşim ve çocuklarım en büyük destekçim oldu. Bizim ailemizde 3 tane doktor var. Şimdi iyi ki doktor olmuşlar diyorum. İnsanın başına gelmeden anlaşılmıyor. Kemoterapi ve ışın tedavisi sürecini çok rahat geçirdim. Şimdi kanseri yendim. Hiç olmamış gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.