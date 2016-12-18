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Geriye bu fotoğraf kaldı

Kayseri’de gerçekleşen terör saldırısında şehit olan erlerden Raşit Yücel’in eylül ayında Burdur’da ki deneyimsiz birliğine gitmeden önce düzenlenen asker eğlencesinde annesi tarafından yakılan kınanın fotoğrafları yürekleri dağladı.

18 Aralık 2016 Pazar, 01:27

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Kayseri’de gerçekleşen terör saldırısında şehit olan erlerden Raşit Yücel’in eylül ayında Burdur’da ki deneyimsiz birliğine gitmeden önce düzenlenen asker eğlencesinde annesi tarafından yakılan kınanın fotoğrafları yürekleri dağladı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde oturan TIR şoförü Ferit Yücel ile dokuma işçisi Şükran Yücel’in tek evladı olan Raşit Yücel sosyal ağ hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sultanım, asker kınamı yaktı. Hayırlısı bundan böyle. Burdur Merkez” yazdığı görüldü.

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