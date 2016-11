Gezi eylemcilerine tepki gösteren Zahide Nine hayatını kaybetti

Emekli hemşire Zahide Nine, Seyahat eylemlerine katılan gruba tepki göstererek, “Bu vatanı altın tepside kimse bize vermedi. Her taşında her toprağında kan vardır. Bu memleket herkesin memleketi, bundan böyle yeter” demiş, gösterici gruptakilerinden birinin “Arkadaki tarafta bir yerde söyle belki sana para verirler” şeklindeki sözlerine sinirlenen Zahide Özay, “Benim paraya ihtiyacım değil. Devletin emeklisiyim. Onurlu, onurlu, 35 yıllık memleketime hizmet etmiş namuslu bir insanım. Paraya satılacak biri değilim. Bu ülkenin öz evladıyım, gazi çocuğuyum. Memleketime sahip çıkmayayım mı, sana mı yedireceğim” ifadelerini kullanmıştı.

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, mitinglerinde Zahide Nine’den övgü ile bahsetmiş ve “eli öpülür” ifadelerini kullanmıştı. Eylemcilere tepki belirten 75 yaşındaki Zahide Nine tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi Zahide Özay, kronik böbrek yetmezliği hastasıydı ve Şişli Etfal Hastanesi’nde tedavi görüyordu.