Gıda denetimini müşteriler yapıyor

– Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, 81 il ve 640 ilçede görevlendirdikleri fahri gıda müfettişleriyle “Gıdada halkın kendini denetlemesi” projesini hayata geçirdi

ESKİŞEHİR (AA) – Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, projelendirilerek hayata geçirdikleri “Gıdada halkın kendini denetlemesi” çalışmasıyla farkındalık oluşturuyor.

Gıda üretimi, paketlenmesi, satışı, lojistiği, stoku, hijyeni, halk sağlığına etkileri, tarladan sofraya ulaşana kadar olan zincirde halkın kendi denetimini gerçekleştirmesinin daha kolay, etkin ve ucuz olacağı düşüncesiyle başlatılan proje, “fahri gıda müfettişleri” adı altında 81 il ve 640 ilçede hayata geçirildi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fahri gıda müfettişlerinin, “Gıdada halkın kendini denetlemesi” sloganıyla başlattıkları proje kapsamında her gün yüzlerce gıda satışı yapan işletmelerde sessizce gözlemler yaptığını ve raporlar düzenleyip genel merkeze ulaştırdıklarını söyledi.

Fahri gıda müfettişlerinin normal gündelik yaşamı içinde ev veya iş yeri için yaptığı alışverişlerde, eğlence için gittiği market, kafe, lokanta gibi gıda ile alakalı yerlerde gündelik hayat içinde toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerinin yeterli nicelik ve nitelikte olup olmadığının gözlemlerini yaptığını aktaran Yüksel, şöyle devam etti:

“Örneğin fahri gıda müfettişimiz, gıdalarda olmaması gereken katkı, renk, küf, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, gıdayı servis eden yetkilinin fiziki görünüm ve hijyeni, gıda satılan mekanın hijyeni gibi halk sağlığına olumsuz etkisi olabilecek her türlü olumsuz durumları gözlemliyor. Gördüğü olumsuz durum hakkında işletme yetkililerini müşteri olarak uyarıyor. Akabinde bu durumu kendisine verilen cep telefonuna kurulan android yazılım üzerinden fotoğraflayarak rapor haline getiriyor ve bunu genel merkeze iletiyor.”

– “Örnek işletmeler de raporlanıyor”

Yüksel, projelerinde olumsuzluklarla karşılaşılan işletmelerin dışında, işlerini düzenli yerine getiren kurumların da raporlandırılmasının yapıldığını belirterek, “Fahri gıda müfettişlerimizin görevi sadece olumsuzu raporlamak değil, örnek teşkil eden işletmeleri de raporlamak. İşletmelerdeki problemleri gören fahri gıda müfettişlerimizin raporlarına istinaden devletin gerekli denetim kurumlarına durumu bildirerek gerekenin yapılmasını arz ediyoruz. Olumlu yönde gelen raporlar doğrultusunda ise projemiz kapsamında bir teşekkür belgesiyle örnek işletmelerimizi tebrik ediyoruz. Asıl amacımız, olumlu yönde işletmelerine sahip çıkan girişimcileri ön plana çıkartarak kendilerini bir bakıma ödüllendirmek.” diye konuştu.